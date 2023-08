Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 7 000 $ au Festival de blues de Donnacona

QUÉBEC, le 3 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 7 000 $ au Festival de blues de Donnacona, qui se déroule jusqu'au 6 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Lancé il y a dix-huit ans, et désormais reconnu comme l'un des rares festivals québécois entièrement consacrés au blues, cet événement accueille des participants des quatre coins du Québec, d'autres provinces canadiennes et d'ailleurs dans le monde.

« Depuis les débuts, la qualité du programme et des prestations du Festival de blues de Donnacona attire des musiciens réputés et contribue à la renommée de la ville. Cet événement fort couru stimule aussi la vitalité culturelle et économique du Québec, et participe à son rayonnement. Je suis fière que notre gouvernement lui accorde son soutien. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis très heureux que le gouvernement du Québec appuie ce festival rassembleur et convivial, qui comble toujours plus d'amateurs de musique d'année en année. J'en profite pour souligner le travail exemplaire des organisateurs; ils font briller le savoir-faire de notre industrie événementielle à chaque édition. J'invite aussi les visiteurs à prolonger leur séjour dans la région pour découvrir la richesse de son patrimoine historique, sa nature splendide de même que ses attraits et ses activités. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

