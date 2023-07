Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 67 000 $ au Festival des bières du monde de Saguenay

QUÉBEC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 67 000 $ au Festival des bières du monde de Saguenay, qui a lieu jusqu'au 22 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de quatorze ans, ce festival fait rayonner le Saguenay-Lac-Saint-Jean à travers une offre de qualité. Chaque année, environ 65 000 participants viennent déguster quelque 450 variétés de bières et découvrir une centaine de produits du terroir proposés par plus de 95 exposants.

Citations :

« Le Québec se distingue par le dynamisme de son industrie événementielle, qui attire chaque année des milliers de visiteurs venus de partout. Notre gouvernement est fier de participer au succès du Festival des bières du monde de Saguenay. Ce rassemblement stimule l'économie régionale et met en lumière le savoir-faire de nos brasseurs, de nos distillateurs et de nos producteurs de cidre. Je salue l'équipe organisatrice pour ses efforts renouvelés afin de proposer un programme enlevant et un cadre idéal où exposants et consommateurs peuvent échanger. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Dans la région, le Festival des bières du monde de Saguenay est sans conteste un événement couru. À travers son programme diversifié, il répond à tous les goûts. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec accorde son soutien à ce rassemblement, qui fait le bonheur de nombreux épicuriens et qui dynamise notre économie. J'invite la population saguenéenne à accueillir chaleureusement les visiteurs et à leur faire découvrir tous les attraits de notre région. Bonnes festivités! »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

