Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 57 000 $ à Rock la Cauze

QUÉBEC, le 10 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 57 000 $ à Rock la Cauze, qui a lieu à Victoriaville jusqu'au 12 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Rock la Cauze permet aux amateurs et aux professionnels du rock de passer des moments mémorables. Pour ce 5e anniversaire, l'équipe organisatrice promet d'en mettre plein la vue aux participants à travers une programmation musicale diversifiée.

Citations :

« Les festivals et les événements mettent en lumière notre patrimoine culturel et touristique et dynamisent notre industrie événementielle. C'est avec fierté que votre gouvernement s'associe au succès de Rock la Cauze. Ce rassemblement musical fait vibrer depuis cinq ans les amoureux du rock. Avec des artistes de renom d'ici et d'ailleurs, c'est assurément le rendez-vous idéal pour se faire les plus beaux souvenirs estivaux. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le territoire d'Arthabaska-L'Érable est réputé pour le dynamisme de son industrie événementielle. Les festivals et les événements enlevants font danser chaque année des milliers de personnes. Je suis heureux que notre gouvernement apporte son soutien à l'organisation de Rock la Cauze, mettant en lumière le talent d'artistes et stimulant notre économie. Je ne voudrais pas omettre que cet événement entraîne aussi des retombées positives pour des organismes, alors que le Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable, la Société protectrice des animaux d'Arthabaska et la Fondation Kiméyan bénéficieront des dons et pourboires recueillis durant ces trois journées. Je salue l'équipe organisatrice, sous la présidence de Yanick Poisson, qui travaille sans relâche afin d'offrir aux passionnés de ce festival des expériences toujours captivantes. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

