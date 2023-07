Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 52 000 $ au festival Soif de musique

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 52 000 $ au festival Soif de musique, qui se déroule à Cowansville jusqu'au 9 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Avec son programme riche et varié, ses installations de plein air et ses artistes de renom, Soif de musique accueille chaque année environ 40 000 spectateurs, faisant ainsi du Québec une destination touristique de choix.

Citations :

« Parmi les événements qui rehaussent l'attractivité du Québec, il y a le festival Soif de musique, qui offre chaque année des spectacles musicaux dans une ambiance électrisante. Ces rassemblements festifs, tout en mettant en lumière le talent de nos artisans, génèrent des retombées économiques et touristiques importantes pour les Cantons-de-l'Est et permettent à de nombreuses familles de se forger des souvenirs mémorables. J'invite les citoyens à venir célébrer avec leurs artistes favoris. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cette année encore, Soif de musique accueillera de grands noms de la chanson et des milliers de festivaliers venus dans la belle région de Brome-Missisquoi pour les entendre et célébrer grâce à un programme riche et varié. Bien au-delà des retombées économiques, cet événement est une occasion privilégiée de passer des moments inoubliables et de découvrir de nouveaux talents d'ici et d'ailleurs. Bonne fête de la musique! »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

