Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 52 000 $ au Challenge 255

QUÉBEC, le 17 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 52 000 $ au Challenge 255, qui a lieu à Baie-du-Febvre jusqu'au 20 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Challenge 255 permet aux passionnés de la course d'accélération d'apprécier le talent des conducteurs de camions lourds, de camionnettes et de motos. En plus des courses, les visiteurs auront droit, pour cette édition, à des spectacles, à une exposition de camions lourds et à une parade.

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre touristique de qualité. Ils dynamisent notre industrie événementielle et génèrent des retombées économiques importantes pour nos régions. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec s'associe au succès du Challenge 255, qui permet à de nombreux amateurs de courses d'accélération de vivre leur passion. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a travaillé dur pour la réussite de cette édition. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis content du soutien accordé par le gouvernement du Québec au Challenge 255, un événement reconnu pour procurer des émotions fortes. Je tiens à souligner l'implication de ses très nombreux bénévoles, qui y travaillent avec beaucoup de cœur et de générosité. Sans eux, cette activité ne pourrait certainement pas être possible. J'encourage aussi les visiteurs à prolonger leur séjour dans la région. Ils pourront ainsi mieux apprécier l'accueil chaleureux des gens de chez nous et profiter d'une offre touristique variée, agrémentée de nombreux autres festivals et événements d'intérêt. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

