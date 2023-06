Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 38 000 $ au festival L'Outaouais en fête

QUÉBEC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 38 000 $ au festival L'Outaouais en fête, qui a lieu à Gatineau jusqu'au 25 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Chaque année, ce festival réunit des artistes de renom et de la relève autour d'un objectif commun : valoriser la culture d'expression française à travers la musique. Des activités variées pour tous les goûts seront au programme, afin de passer des soirées enlevantes.

Citations :

« Depuis plus de quarante ans, L'Outaouais en fête met en lumière nos artistes et offre à des milliers de visiteurs une ambiance festive, tout en faisant de la région une destination touristique de choix. C'est une occasion privilégiée pour les amateurs de musique de vivre leur passion. Cette année, les promoteurs ont mis les bouchés doubles pour vous faire vivre une expérience inoubliable dans un paysage exceptionnel. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La musique est un élément important de l'identité culturelle. Le festival L'Outaouais en fête s'est ainsi donné pour mission de valoriser la culture d'expression française en Amérique du Nord à travers la musique. Bravo aux organisateurs pour avoir, d'année en année, relevé le défi! Je vous invite à venir faire la fête à Gatineau et à en profiter pour visiter les commerçants locaux. N'hésitez pas à prolonger votre séjour pour encourager nos artistes et visiter les attraits de la région. Bon festival à tous! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région l'Outaouais

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

