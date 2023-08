Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 32 000 $ au Festival du cochon de Sainte-Perpétue

QUÉBEC, le 3 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 32 000 $ au Festival du cochon de Sainte-Perpétue, qui a lieu jusqu'au 6 août 2023.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette 44e édition offre encore une fois des animations pour tous les goûts, avec plusieurs spectacles musicaux, des épreuves sportives et des activités familiales. Les festivaliers pourront également profiter de mets variés à base de porc et d'une compétition de barbecue.

Citations :

« En accueillant des milliers de personnes chaque année, le Festival du cochon de Sainte-Perpétue est un exemple probant que les événements de ce genre génèrent des retombées économiques et sont bénéfiques pour nos communautés. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans le Centre-du-Québec afin de découvrir les attraits de cette magnifique région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis fier que notre gouvernement appuie ce bel événement, qui contribue au dynamisme économique et au rayonnement de la région. Devenu un incontournable pour le Centre-du-Québec, et même au-delà, le Festival du cochon de Sainte-Perpétue s'adapte continuellement et crée une effervescence incroyable, au profit de nos entreprises locales. Je salue le travail des organisateurs, qui bâtissent, année après année, un programme de grande qualité. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

