Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 31 000 $ au festival Jonquière en musique

QUÉBEC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 31 000 $ à Jonquière en musique, qui a lieu jusqu'au 15 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce festival travaille à promouvoir la musique au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans les environs. Chaque été, des artistes venus de partout font vivre au public des moments inédits. D'année en année, cet événement est devenu l'un des plus populaires dans la région.

Citations :

« La saison estivale est la période par excellence pour se détendre. Le festival Jonquière en musique représente donc l'occasion idéale pour se divertir et faire de belles découvertes. Félicitations aux promoteurs pour avoir su nous offrir, au fil des ans, un cadre enchanteur où chacun y trouve son compte. Je vous invite à prolonger votre séjour dans la région pour découvrir ses nombreux attraits et profiter de ses magnifiques paysages. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Lors de l'annonce de ma candidature par le premier ministre l'an passé, il y avait deux sujets que je voulais absolument aborder avec lui : le magnifique parc de la Rivière-aux-Sables et Jonquière en musique, qui sont indissociables. Cet événement est une grande fierté pour nous puisqu'il est le plus long festival gratuit de musique au Canada. Avec des artistes de renom au programme et une douzaine de spectacles en soirée, il demeure chaque année accessible au public, ce qui est très important pour moi. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

