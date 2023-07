Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 28 000 $ au Tour de l'Abitibi

QUÉBEC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 28 000 $ au Tour de l'Abitibi, qui se déroule à Amos jusqu'au 16 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Tour de l'Abitibi fait partie des plus importantes compétions cyclistes en Amérique du Nord. Depuis cinquante-trois ans, cet événement contribue à former la nouvelle génération. Pendant sept jours, plus d'une vingtaine d'équipes venues des quatre coins du monde rivaliseront de talent, au grand bonheur des amoureux du cyclisme.

Citations :

« Le Tour de l'Abitibi figure parmi les festivals et les événements qui participent à l'attractivité de notre destination. En accueillant chaque année des cyclistes venus de partout au Québec et de l'international, il dynamise notre industrie événementielle et met en lumière nos athlètes émergents. Bravo aux responsables, qui ont su, au fil des ans, organiser avec brio cette compétition d'envergure! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis plus de cinquante ans, le Tour de l'Abitibi contribue à la renommée de notre région et à sa vitalité économique. Je suis heureux que notre gouvernement s'associe à cette course cycliste, qui permet chaque année à des milliers de familles de passer des moments exceptionnels. Je vous invite à venir en grand nombre encourager vos athlètes favoris. N'hésitez pas à prolonger votre séjour dans les environs pour profiter des magnifiques paysages de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional)

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

