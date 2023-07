Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 27 000 $ au Festival des bières de Laval

QUÉBEC, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 27 000 $ au Festival des bières de Laval, qui a lieu jusqu'au 16 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival des bières de Laval est devenu, au fil des ans, un rassemblement incontournable pour les épicuriens et les amateurs de produits de microbrasserie. Pour cette 7e édition, plus de 85 exposants d'ici sont attendus, dont 40 microbrasseries.

« Le soutien accordé au Festival des bières de Laval permet, chaque année, à nos producteurs de montrer leur savoir-faire. Ce rendez-vous est une occasion exceptionnelle pour eux d'échanger avec les consommateurs sur les produits qu'ils mettent sur leur table. J'invite les visiteurs à venir nombreux encourager nos entrepreneurs. Qu'ils n'hésitent pas à prolonger leur séjour dans les environs pour découvrir les merveilles de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Parmi les événements qui font la renommée de Laval figure le Festival des bières. Chaque année, ils sont plusieurs festivaliers à ne pas vouloir rater les riches ateliers de dégustation et d'accord de bières, les spectacles musicaux et d'animation de rue ainsi que les jeux gonflables et les maquillages. Cette fête est la preuve du dynamisme de notre industrie événementielle. Je salue le comité organisateur pour son professionnalisme sans cesse croissant. Sa détermination à toujours maintenir la région parmi les destinations les plus prisées est assurément appréciée du grand public. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

