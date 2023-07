Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 25 000 $ au Festival Eau Grand Air

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 25 000 $ au Festival Eau Grand Air, qui a lieu à Baie-Comeau jusqu'au 8 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Avec son programme alléchant, le Festival Eau Grand Air fait partie des attractions touristiques de la Côte-Nord. Pour sa 8e édition, l'événement reçoit des artistes québécois de renommée internationale et de la relève avec une programmation diversifiée incluant des prestations musicales et une soirée d'humour.

Citations :

« La Côte-Nord est l'une des régions touristiques les plus prisées des visiteurs. Il y a tant à découvrir, notamment ses espaces et ses installations de plein air. Le Festival Eau Grand Air fait partie de ses attraits qui charment les gens et qui contribuent à la renommée du Québec comme destination de choix. En accueillant chaque année des milliers de festivaliers, cet événement festif et familial génère des retombées touristiques et économiques importantes pour la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Encore cette année, notre belle région vibrera au rythme de la musique. Depuis déjà une dizaine d'années, le Festival Eau Grand Air fait la fierté de la Côte-Nord. Chaque année, des milliers de visiteurs charmés par la qualité de notre industrie événementielle et la beauté de notre paysage affluent pour danser et pour profiter de nos installations de plein air. Bravo à nos artisans pour le sérieux de leur travail! Je vous invite à sortir nombreux pour accueillir nos visiteurs et leur faire découvrir les charmes de notre magnifique région. Bon festival! »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

