Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 23 000 $ à Rythmes & Papilles Côte-de-Beaupré

QUÉBEC, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 23 000 $ à Rythmes et Papilles Côte-de-Beaupré, qui se déroule jusqu'au 20 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Rythmes & Papilles Côte-de-Beaupré rassemble chaque année des milliers de participants autour d'un programme diversifié, alliant spectacles musicaux et ateliers culinaires, dans une ambiance festive.

« Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable pour notre destination grâce à leur offre de qualité. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer à Rythmes & Papilles Côte-de-Beaupré, qui attire des visiteurs de partout au Québec, générant ainsi des retombées touristiques et économiques importantes pour la région. En plus de dynamiser notre industrie événementielle, ce rassemblement permet à nos producteurs et à nos artisans locaux de mettre en lumière leur savoir-faire. J'invite le public à venir en grand nombre découvrir les surprises qu'il lui réserve et à profiter des charmes des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Rythmes & Papilles Côte-de-Beaupré figure assurément parmi les événements qui font la renommée de la région. Ce rendez-vous permet aux petits et aux grands de passer des moments exceptionnels dans un décor unique. Pour une 12e année consécutive, les amateurs de cuisine et de musique pourront vivre leur passion dans une ambiance conviviale. Je félicite l'équipe organisatrice, qui propose, encore une fois, un programme pour tous les goûts. Bon événement! »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

