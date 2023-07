Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 22 000 $ aux Festivités western de Saint-Victor

QUÉBEC, le 24 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 22 000 $ aux Festivités western de Saint-Victor, qui ont lieu jusqu'au 30 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ces festivités font partie des grands rassemblements de la Chaudière-Appalaches. Pendant une semaine, Saint-Victor deviendra la capitale du western et proposera aux participants une multitude d'activités : rodéo professionnel, gymkhana, tire de chevaux, messe western, randonnées, grande parade, artistes country, journée des enfants, bingo et expositions commerciales et artisanales.

Citations :

« Les événements sont une vitrine importante pour notre destination. Ils stimulent l'économie de nos régions et dynamisent notre industrie touristique. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir les Festivités western de Saint-Victor. Chaque année, elles font rayonner la Chaudière-Appalaches et permettent à des milliers de personnes de se divertir en famille et entre amis. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a travaillé fort pour assurer la réussite de cette 44e édition. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Comme chaque saison estivale, notre belle région sera le point de rencontre des amateurs, des professionnels, mais surtout des amoureux du sport équestre. Avec un programme haut en couleur cette année, les Festivités western de Saint-Victor plairont encore une fois à un public de tout genre. Par le fait même, j'invite l'ensemble de la population à réserver un accueil chaleureux aux visiteurs. Bonnes festivités! »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

