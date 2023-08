Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 21 000 $ au Festival de la fibre Twist

QUÉBEC, le 11 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 21 000 $ au Festival de la fibre Twist, qui a lieu à Saint-André-Avellin jusqu'au 13 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis une douzaine d'années, le Festival de la fibre Twist accueille, chaque été, les plus grands acteurs de l'industrie textile. Avec son programme varié, alliant ateliers, démonstrations, foire gourmande, expositions et activités gratuites pour les enfants, il constitue une occasion privilégiée pour faire de nouvelles découvertes artisanales.

Citations :

« Encore cette année, la municipalité de Saint-André-Avellin sera la capitale de la fibre textile. Notre gouvernement est fier de soutenir le Festival de la fibre Twist, qui réunit une centaine de participants venus de partout au Québec. Cet événement met en lumière le savoir-faire de nos artisans et dynamise l'économie de l'Outaouais. J'invite le public à venir en grand nombre encourager les exposants et à en profiter pour se procurer les meilleurs articles du terroir. Je souhaite que les visiteurs prolongent leur séjour pour découvrir la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Parmi les événements qui font la renommée de la circonscription de Papineau, en Outaouais, figure le Festival de la fibre Twist. Celui-ci participe au rayonnement de notre industrie textile grâce à ses ateliers. Chaque année, des centaines d'artisans d'ici et d'ailleurs s'y retrouvent pour partager leur expérience et échanger avec les visiteurs. Je salue les promoteurs pour cette belle initiative, qui fait de notre région une destination artistique de choix. J'invite la population à réserver un accueil chaleureux aux festivaliers, en souhaitant qu'elle leur fasse visiter les nombreux attraits des environs. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

