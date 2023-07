Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 205 000 $ aux Régates de Valleyfield

QUÉBEC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 205 000 $ aux Régates de Valleyfield, qui ont lieu à jusqu'au 16 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de quatre-vingts ans, ce rendez-vous contribue à la renommée de la Montérégie en mobilisant chaque année plus de 100 000 spectateurs lors de courses d'hydroplanes et de soirées-spectacles.

Citations :

« Les festivals et les événements sont une occasion privilégiée pour promouvoir notre industrie. Chaque année, des milliers de visiteurs y participent, générant ainsi des retombées économiques et touristiques importantes pour la province. Félicitations aux responsables de l'organisation, qui travaillent fort à faire de notre destination l'une des plus attrayantes au monde! Leur dévouement est assurément apprécié du public. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Encore cette année, amateurs et professionnels de courses d'hydroplanes se réuniront dans notre belle région pour partager leur passion. Ils auront droit à des spectacles sensationnels, savamment montés par des pilotes chevronnés. Je vous invite à sortir en grand nombre pour profiter de ces moments uniques et des installations de plein air. N'hésitez pas à prolonger votre séjour dans les environs pour découvrir les attraits de la Montérégie. »

Claude Reid, député de Beauharnois et whip adjoint du gouvernement

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

