Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 13 000 $ à Mon festival - Le festival culturel pour les enfants

QUÉBEC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 13 000 $ à Mon festival - Le festival culturel pour les enfants, qui a lieu à Repentigny jusqu'au 9 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Mon festival - Le festival culturel pour les enfants est l'un des rares événements gratuits à offrir une panoplie d'activités riches et variées exclusivement aux tout-petits et à leur famille. Des spectacles de danse, de théâtre, de chant, de marionnettes, de musique, de magie et de cirque figureront au programme de cette 30e édition, qui constitue une occasion unique pour les enfants de s'amuser.

Citations :

« Porteurs de retombées économiques et touristiques importantes, les festivals démontrent aussi le dynamisme de notre industrie événementielle. Je salue le talent de nos artistes et le travail des organisateurs! Leur persévérance contribue à faire de la région de Lanaudière une destination attrayante et des plus appréciées par la population, qui, au fil des ans, y passe de merveilleux étés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Voilà déjà trente ans que les tout-petits profitent de leur propre festival, un incontournable à Repentigny! Je suis très heureuse du soutien apporté par notre gouvernement à ce rendez-vous culturel, qui offre aux enfants l'occasion de s'épanouir et de développer leur esprit critique à travers de nombreuses activités originales et hautes en couleur. J'invite les familles à venir y faire un tour pour que ces derniers puissent vivre des moments inoubliables. Bon festival! »

Pascale Déry, députée de Repentigny et ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

