Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 12 000 $ au Festival Mtl en arts

QUÉBEC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 12 000 $ au Festival Mtl en arts, qui a lieu à Montréal jusqu'au 2 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de vingt ans, ce festival travaille à soutenir, à promouvoir et à célébrer l'art visuel sous toutes ses formes. Chaque année, environ 200 artistes venus de partout prennent d'assaut la rue Sainte-Catherine pour exposer leur savoir-faire.

Citation :

« Les arts visuels font partie intégrante de notre patrimoine culturel, et l'intérêt du public est de plus en plus prononcé. Le Festival Mtl en arts représente une occasion privilégiée pour nos artistes émergents et reconnus d'exposer le fruit de leur travail. Félicitations aux promoteurs pour cette initiative, qui permet aux amoureux de l'art de satisfaire leur curiosité. J'invite les visiteurs à venir encourager les participants en grand nombre et à se procurer leurs œuvres. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

