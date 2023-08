Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 12 000 $ au Festival country du grand Gatineau

QUÉBEC, le 2 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 12 000 $ au Festival country du grand Gatineau, qui aura lieu jusqu'au 6 août dans le stationnement extérieur du campus Gabrielle-Roy du Cégep de l'Outaouais.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la députée de Hull et adjointe gouvernementale au ministre de l'Éducation, Mme Suzanne Tremblay.

Depuis plus de trente ans, ce populaire festival attire les foules dans un cadre rassembleur grâce à ses nombreux concerts d'artistes country et country rock venus du Québec et d'ailleurs au Canada.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir le Festival country du grand Gatineau, qui permet aux résidents de la ville et des environs de profiter de l'été dans une ambiance endiablée. Ces cinq jours de festivités engendrent également d'importantes retombées économiques pour les commerçants locaux. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour en Outaouais pour découvrir ses attraits naturels, culturels et gastronomiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival country du grand Gatineau est un rendez-vous estival incontournable pour les amateurs de musique. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne une initiative aussi appréciée dans la région, comme le prouvent les milliers de spectateurs qui viennent à Hull pour danser, chanter et passer du bon temps en couple, en famille ou entre amis. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull et adjointe gouvernementale au ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

