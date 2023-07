Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 109 000 $ au Festival western Saint-André-Avellin rodéo professionnel

QUÉBEC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 109 000 $ au Festival western Saint-André-Avellin rodéo professionnel, qui a lieu jusqu'au 30 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de vingt et un ans, ce festival réunit chaque année les amateurs et les professionnels de rodéo dans une ambiance festive. Avec un programme riche et diversifié alliant compétitions équestres, prestations musicales et activités pour enfants, il représente une occasion privilégiée pour se divertir en famille et entre amis.

Citations :

« Les événements sont une vitrine importante pour notre destination. Les visiteurs y participent chaque année par milliers, générant des retombées économiques et touristiques considérables pour nos régions. Le Festival western Saint-André-Avellin rodéo professionnel dynamise notre industrie événementielle en proposant un programme enlevant. Pendant dix jours, la municipalité deviendra la capitale du rodéo, au grand bonheur des amateurs. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a orchestré de main de maître cette 22e édition. J'invite le public à venir y vivre des sensations fortes. Bon rodéo! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival western Saint-André-Avellin rodéo professionnel accueille chaque année de nombreux participants et favorise le rayonnement de la Petite-Nation, ici comme ailleurs. Ce rassemblement est devenu, au fil des ans, une tradition estivale très appréciée du public, qui vient y vivre de bons moments en famille ou entre amis et se forger des souvenirs mémorables. J'invite les visiteurs à découvrir notre belle région et à profiter de l'accueil chaleureux de sa population. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Lyann St-Hilaire, Conseillère politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 956-8620; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]