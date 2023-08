Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 106 000 $ au Rodéo du camion

QUÉBEC, le 3 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 106 000 $ au Rodéo du camion, qui a lieu à Notre-Dame-du-Nord jusqu'au 6 août 2023.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Reconnu pour ses compétitions de camions lourds, cet événement propose, tout au long des festivités, des spectacles musicaux, un marché public, une zone familiale et un espace pour les exposants de l'industrie du camionnage.

Citations :

« Les festivals et les événements sont de véritables moteurs de développement économique. Ils contribuent à l'attractivité de nos régions tout en faisant vivre des expériences uniques aux résidents et aux visiteurs. Le Rodéo du camion en est un bon exemple. J'invite tout le monde à venir l'encourager et à en profiter pour visiter la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Rodéo du camion est un événement toujours très attendu. Cela fera le plus grand bien à tous de se rassembler pour s'amuser. Pour que ce festival ait lieu et pour que notre communauté bénéficie des retombées, ça prend un comité organisateur dévoué. Je tiens à le féliciter pour tout le travail accompli afin de permettre la tenue de cette autre édition. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

