Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 10 000 $ au Festival du Bootlegger

QUÉBEC, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 10 000 $ au Festival du Bootlegger, qui a lieu à Rivière-Bleue jusqu'au 30 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement, créé en 2009, permet aux visiteurs d'assister à des spectacles musicaux et d'aller à la rencontre d'exposants et d'artisans à la place du Festival, où se déroulent également plusieurs activités familiales.

Citations :

« Les festivals sont des moteurs de développement économique pour nos régions. Ils bonifient notre offre touristique tout en engendrant des retombées dans les communautés d'accueil. Notre gouvernement continuera de soutenir des événements comme le Festival du Bootlegger, qui propose aux festivaliers d'ici et d'ailleurs une occasion de passer un bon moment et de visiter les nombreux attraits du Bas-Saint-Laurent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En plus de contribuer à attirer des visiteurs dans la région du Bas-Saint-Laurent, le Festival du Bootlegger permet à des artisans et à des producteurs locaux de mettre en valeur leur savoir-faire. Cet événement, devenu un incontournable dans la région, est parfait pour se rassembler dans une ambiance festive, ce qui est précieux pour notre collectivité. J'invite la population et les gens de passage à participer en grand nombre! »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

