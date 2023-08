Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 10 000 $ au Festi Jazz Mont-Tremblant

QUÉBEC, le 2 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 10 000 $ au Festi Jazz Mont-Tremblant, qui aura lieu du 2 au 6 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis seize ans, ce festival offre un programme entièrement gratuit sur l'une ou l'autre des scènes du centre-ville et du vieux village de Mont-Tremblant. Pendant une semaine, on y célèbre le jazz et les artistes d'ici en leur donnant la chance de montrer leur talent exceptionnel grâce à plus de 50 concerts.

Citations :

« Au fil des ans, le Festi Jazz Mont-Tremblant est devenu un incontournable pour les musiciens et le public québécois. Chaque été, il fait briller le savoir-faire de notre industrie événementielle et la splendide région des Laurentides. Grâce à des rendez-vous comme celui-ci, le Québec jouit d'une offre touristique diversifiée, ce qui contribue à son attractivité en plus de générer d'importantes retombées économiques. C'est donc avec une grande fierté que notre gouvernement s'associe à ce festival. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Au Québec et au-delà de nos frontières, Mont-Tremblant est synonyme de plaisir, de divertissement, d'art de vivre et d'activités de toutes sortes, et le Festi Jazz y contribue grandement. La qualité de son programme, la variété de ses concerts et la beauté du cadre environnant en font un événement unique et rassembleur, qui ajoute assurément au rayonnement de la culture québécoise et qui permet aux artistes d'ici de se démarquer. J'invite les visiteurs à y participer en grand nombre et à en profiter pour découvrir la gastronomie, la nature grandiose et les activités de plein air de la région. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

