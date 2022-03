Festivals et événements de la saison automne-hiver 2021-2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 200 000 $ au 40e Festival International du Film sur l'Art

QUÉBEC, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 207 000 $ au Festival International du Film sur l'Art (FIFA) qui se déroule du 15 au 27 mars à Montréal. La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ont confirmé ce soutien à l'occasion de l'ouverture de l'événement.

Le FIFA s'est donné comme mission d'être une vitrine d'exception participant à la promotion du film sur l'art, ainsi qu'au rayonnement du travail remarquable des artisans du cinéma, de la vidéo et des arts visuels d'ici et d'ailleurs. Au cours de ses 40 éditions, le FIFA s'est frayé une place parmi les plus importants événements de ce genre dans le monde. Depuis 1989, pas moins de 5 000 films provenant de 77 pays y ont été présentés et 400 récompenses y ont été décernées, auxquels s'ajouteront cette année quelque 209 titres de 46 pays, parmi lesquels 18 recevront un prix.

Citations

« J'invite les amateurs d'arts et de cinéma à participer au FIFA! Notre gouvernement est heureux d'appuyer cet événement qui a réussi à gagner le respect de l'industrie cinématographique et du milieu des arts du Québec. Il participe au développement du cinéma et au rayonnement des artistes et des artisans d'ici. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le FIFA est reconnu depuis des années pour la qualité et la diversité des œuvres qu'il présente. Ce rendez-vous culturel attendu par de nombreux adeptes participe grandement à la notoriété de notre industrie du cinéma ainsi qu'à son rayonnement international. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce festival qui met en lumière, dans la métropole, la créativité, le savoir-faire et le dynamisme de nombreux artistes évoluant dans le domaine cinématographique! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

