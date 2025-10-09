Festivals et événements de la saison automnale 2025 - 90 000 $ accordés au festival Les Rendez-vous ès TRAD

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 90 000 $ au festival Les Rendez-vous ès TRAD, qui se déroule à Québec jusqu'au 13 octobre 2025. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Animée par sa mission de développement, de mise en valeur et de diffusion de la culture et des arts traditionnels, l'organisation du festival Les Rendez-vous ès TRAD présente un programme multidisciplinaire destiné à un large public. Ce sont des soirées de musique, de la danse trad, des ateliers, des causeries, des spectacles, des randonnées chantées et bien plus encore qui attendent les visiteurs.

« À travers un événement festif et rassembleur, Les Rendez-vous ès TRAD célèbrent la richesse du patrimoine vivant. J'invite chaleureusement le public à participer aux activités proposées, qui contribuent activement à la transmission de nos traditions et à la valorisation de notre identité collective. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministère de la Culture et des Communications, attribue une aide de 30 000 $ au Centre de valorisation du patrimoine par l'entremise du programme Soutien à la mission pour la réalisation de ses activités, dont le festival Les Rendez-vous ès TRAD.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie au Festival la somme de 10 000 $ par le biais du programme Entente de développement culturel ainsi qu'un montant de 50 000 $ dans le cadre du programme Soutien aux initiatives de commémoration.

