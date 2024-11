Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Plus de 320 000 $ au Salon du livre de Montréal

QUÉBEC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 322 000 $ au Salon du livre de Montréal, qui se déroule jusqu'au 1er décembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette année sera lancée la première édition d'un nouveau prix, qui s'ajoutera au prix Fleury-Mesplet : le Prix littéraire Janette-Bertrand. Celui-ci vise à honorer l'héritage immense de cette grande dame québécoise. Cette récompense célèbre l'engagement d'autrices et d'auteurs à promouvoir l'ouverture et l'inclusion, afin de participer à l'évolution de la littérature et des débats sociaux.

Pour sa 47e édition, le Salon du livre de Montréal nous propose un programme sous la thématique de l'espace-temps. Grâce à une foule d'activités, telles que les séances de dédicaces, les cabarets en soirée, les divers espaces dont l'Espace ado et Lis-moi MTL, ainsi que les tables rondes articulées autour d'une vingtaine de thèmes et les nombreuses activités jeunesse, le Salon souhaite offrir aux visiteuses et aux visiteurs un voyage à travers « l'infini de l'espace-temps ».

Soulignons aussi le SLM Pro qui permettra aux gens de l'industrie du livre d'ici d'aborder, à travers des ateliers et des conférences, les enjeux auxquels ils sont confrontés, tout en provoquant des occasions de réseautage. Le thème choisi cette année pour ce volet du salon est « Tendances actuelles, pratiques évolutives et innovations du livre ».

Citations

« Le Salon du livre de Montréal est un événement majeur du monde de l'édition francophone en Amérique du Nord. L'organisation se surpasse, année après année, et parvient toujours à proposer un programme audacieux qui met de l'avant tout le génie des autrices et des auteurs présents et permet à des publics de tous les âges de passer un moment mémorable. Une nouveauté cette année : le Prix littéraire Janette-Bertrand qui honore l'héritage de cette grande dame, figure incontournable de la culture québécoise, féministe et éveilleuse de conscience. Je félicite toutes les autrices en lice. Je ne peux qu'imaginer l'honneur que cela représente de voir son nom accolé à celui de madame Bertrand. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Salon du livre de Montréal est un événement phare qui témoigne de l'effervescence littéraire québécoise. Chaque année, ce sont des milliers de visiteurs qui viennent y découvrir les univers fascinants des autrices et auteurs d'ici et d'ailleurs, faisant de Montréal un véritable carrefour culturel mondial. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 280 000 $ au Salon par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

