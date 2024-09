Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 160 000 $ au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 162 000 $ au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a lieu à Jonquière jusqu'au 29 septembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un événement annuel majeur destiné à promouvoir le livre et la lecture dans la région. Ce salon rassemble des centaines d'éditeurs et d'exposants, attirant près de 21 000 visiteurs et visiteuses. Au programme, une variété d'activités telles que des entrevues, des tables rondes, des séances de dédicaces, des conférences, des ateliers, des concours, des expositions et bien plus.

« Je suis ravi que l'automne sonne le retour des salons du livre, dont celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce à son engagement à initier les jeunes à la lecture, cet événement joue un rôle essentiel pour éveiller une passion durable pour les livres. C'est aussi une belle occasion de mettre en lumière les talents des autrices et auteurs de cette région et du Québec. Bon Salon! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un événement emblématique pour notre région. Avec la Cérémonie de remise des Prix littéraires et la Rétrospective littéraire, il permet de promouvoir les talents littéraires du Saguenay. Un grand merci à l'équipe organisatrice et aux bénévoles qui, année après année, font de cet événement un véritable succès. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Soutenir, à Jonquière et dans la région, un événement culturel phare qui existe depuis 60 ans n'est pas uniquement un incontournable pour moi, mais un grand privilège. La lecture nous fait du bien. La lecture augmente nos connaissances. La lecture nous réunit grâce au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci à l'organisation et bonne chance à la nouvelle directrice générale, Virginie Gagnon. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon 120 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant du programme Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

