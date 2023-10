Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 350 000 $ à HUB Montréal

MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une aide financière de 350 000 $ est accordée à Antenne créative, organisme responsable de la tenue de HUB Montréal, qui se déroule jusqu'au 18 octobre.

Hub Montréal, un événement-marché consacré aux industries culturelles et créatives, réunit chaque année quelque 750 professionnelles et professionnels des secteurs culturels, numériques et des technologies; des déléguées et délégués internationaux; ainsi que des talents locaux et étrangers. Sous le thème « Circulation(s) : catalyser l'innovation », l'événement vise à faire découvrir le travail et les réalisations des créatrices et créateurs d'ici au moyen d'un programme riche favorisant les rencontres et les échanges professionnels.

« En matière de créativité numérique, le Québec se distingue à l'échelle internationale. HUB Montréal favorise le développement des affaires pour plusieurs artisanes, artisans et entreprises œuvrant dans ce secteur stratégique, en mettant en valeur leur savoir-faire. La présence de nombreux professionnels et professionnelles venant de l'extérieur du Québec fait de ce rendez-vous une plateforme de rayonnement de l'industrie créative d'ici. Je me réjouis des retombées bénéfiques des activités de réseautage, des ateliers et des présentations qui permettent au talent de nos artistes de briller ici comme ailleurs dans le monde. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« HUB Montréal tient à souligner l'importance du financement triennal au fonctionnement de notre organisme annoncé aujourd'hui par le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, M. Mathieu Lacombe. Ce financement triennal sera très bénéfique et structurant pour consolider nos différentes activités destinées à propulser les industries créatives sur les marchés internationaux. C'est un geste majeur pour notre organisation. »

Pierre Bellerose, directeur général par intérim de HUB Montréal

Le ministère de la Culture et des Communications accorde 300 000 $ à Antenne créative pour l'organisation de la vitrine internationale, soit 100 000 $ par année pour une durée de 3 ans, ainsi que 50 000 $ provenant du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation pour faciliter l'accueil de professionnelles et professionnels étrangers.

