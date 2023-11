Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de près de 290 000 $ au Salon du livre de Montréal

QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 289 000 $ au Salon du livre de Montréal, qui se déroule jusqu'au 26 novembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en fait l'annonce aujourd'hui.

Le Salon du livre de Montréal met de l'avant un programme diversifié, proposant notamment, tant au Palais des congrès que dans une foule de lieux de la métropole, des rencontres de grandes auteures et de grands auteurs d'ici grâce à son volet Le Salon dans la ville. De nombreuses séances de dédicaces sont également au programme, en plus de diverses animations. Des tête-à-tête, des grands entretiens et des tables rondes sont proposés aux nombreux visiteurs et visiteuses de manière à provoquer des discussions autour du thème choisi cette année : Être humain.

Le Salon réserve aussi une place de choix à la clientèle jeunesse, notamment grâce à l'Espace ado Lis-Moi MTL ainsi qu'à la Zone Manga réalisés en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse et qui mettent de l'avant plusieurs activités visant à stimuler le goût de la lecture chez les adolescentes, les adolescents et les jeunes adultes.

« Le Salon du livre de Montréal est une formidable occasion d'échanger avec les auteures et les auteurs, mais aussi avec les éditeurs, les libraires et les distributeurs. Chacun d'eux est essentiel à l'industrie du livre d'ici et permet à la littérature québécoise de rayonner à l'international. Je dois souligner également le rôle clé du Salon auprès du jeune public. La qualité de la littérature jeunesse québécoise est remarquable et elle a une place spéciale encore cette année dans le programme proposé. J'invite les Québécoises et les Québécois à venir en grand nombre visiter leur Salon. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le livre et la lecture jouent un rôle tellement important dans le développement des jeunes, les aidant à apprendre, à partager et à communiquer. Les salons du livre sont toujours des alliés précieux pour y parvenir et celui de Montréal occupe une place particulière parmi ces initiatives. J'espère que les jeunes de la métropole et de partout au Québec ainsi que leur famille seront nombreux à participer aux activités qui leur permettront de découvrir une foule d'auteures et d'auteurs de tous les horizons. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

« Le Salon du livre de Montréal est le plus grand événement littéraire francophone d'Amérique du Nord. Ouvert à tous les publics de tous les âges, il joue un rôle culturel et économique majeur, tant au Québec qu'à l'international. Pour poursuivre sa mission de promotion du livre, de la lecture, des auteures et auteurs ainsi que des professionnelles et professionnel du livre, un tel événement nécessite des moyens importants. Je me réjouis donc du soutien financier du gouvernement du Québec qui reconnaît le rôle essentiel du Salon et qui témoigne de la place centrale qu'il occupe dans le paysage culturel québécois. »

Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement la somme de 247 000 $ provenant du programme d'aide aux salons du livre.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue du Salon du livre de Montréal grâce à une aide de 42 000 $ découlant du projet Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans

Secrétariat à la jeunesse

