Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 235 000 $ au Festival international de la poésie

QUÉBEC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 233 010 $ au Festival international de la poésie, qui se déroule à Trois-Rivières, du 29 septembre au 8 octobre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international de la poésie de Trois-Rivières propose près de 250 activités variées dans divers lieux accessibles à toutes et à tous, révélant les richesses de la langue au grand public. Il est également une occasion privilégiée de rencontrer, sur une période de 10 jours, 70 poètes provenant du Québec et, notamment, de la France, de la Bolivie, du Liban, du Mexique et de la Croatie.

« Le Festival international de la poésie est un événement original qui saura plaire aux amatrices et amateurs de lettres, ainsi qu'aux personnes passionnées de poésie, en plus d'être une fenêtre ouverte sur la littérature actuelle. Il invite les créatrices et les créateurs à transmettre leur passion avec le public et constitue un lieu de réflexion et d'expérimentation. Cette rencontre annuelle favorise la diffusion de l'œuvre de jeunes talents et fait connaître les grandes figures de la poésie d'ici et d'ailleurs. Ses activités originales permettent à tous les visiteurs et visiteuses d'apprécier la force et la beauté de notre langue. Je remercie l'équipe de l'organisation et les bénévoles et je salue les artistes. Grâce à vous, la poésie joint de plus en plus d'adeptes, année après année. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« L'industrie touristique est un moteur économique important, et les événements comme le Festival international de la poésie y contribuent grandement, tout comme ils font rayonner notre culture. En accueillant les plus grands noms, il favorise la reconnaissance internationale de la région et du Québec à titre de destination culturelle de choix et fait briller le talent de nos poètes. Bravo aux responsables : ils orchestrent cet événement de main de maître, pour le plus grand bonheur d'un public déjà conquis! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Pour une 39e édition, le Festival international de la poésie fait vibrer la région par la force des œuvres de poètes provenant des quatre coins de la francophonie. Je me réjouis que le gouvernement du Québec soutienne cet événement, dont la réputation n'est plus à faire. Son apport à l'industrie touristique de la Mauricie est important. J'invite les visiteurs à profiter de ce rendez-vous pour rencontrer les formidables auteurs qui y participent et encourager les commerçants de Trois-Rivières et des environs. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival une somme de 134 010 $ issue du programme Soutien à la mission, volet Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également reçu une bonification de 25 000 $ couvrant 2 années financières et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

