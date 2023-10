Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 40 000 $ au Festival de la galette de sarrasin

QUÉBEC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 40 000 $ au Festival de la galette de sarrasin , qui a lieu à Louiseville jusqu'au 8 octobre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival de la galette de sarrasin accueille chaque année des milliers de visiteurs venus célébrer la récolte de cette plante qui fait partie de nos traditions. En parcourant, notamment, l'avenue du Terroir, les festivaliers seront en mesure de découvrir des produits locaux. Il leur sera également possible de visiter le chapiteau des artisans et de se divertir au son des musiciens invités.

Citations :

« Les événements comme le Festival de la galette de sarrasin enrichissent l'offre touristique locale. Cette vitrine importante pour les entreprises et leurs produits favorise le rayonnement de la Mauricie en attirant des visiteurs venus de partout. Je suis fier que le gouvernement du Québec y apporte son soutien! Je souhaite que les festivaliers explorent la région pour découvrir l'accueil chaleureux de ses habitants et ses activités. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival de la galette de sarrasin accueille chaque année des milliers de visiteurs, ce qui dynamise notre région et génère des retombées économiques importantes. Ce rassemblement est devenu, au fil des ans, une tradition estivale louisevilloise très appréciée du public. Il permet ainsi à de nombreuses familles de passer de bons moments et de se forger des souvenirs mémorables. J'invite les visiteurs à découvrir notre belle région et à encourager ses commerçants. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected]