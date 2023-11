Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 245 000 $ à Mundial Montréal et à M pour Montréal

QUÉBEC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 245 000 $ à Mundial Montréal et à M pour Montréal. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ces 2 événements favorisent des rencontres privilégiées entre des centaines d'artistes d'ici et d'ailleurs, des acteurs de l'industrie musicale et des amatrices et amateurs de musique du Québec. Du 14 au 17 novembre, Mundial Montréal offre une vitrine aux musiciennes et musiciens du monde. Du 15 au 18 novembre, M pour Montréal met en lumière des artisanes et artisans de la scène émergente. Ces 2 rendez-vous incontournables constituent un tremplin vers l'international pour des centaines d'artistes grâce à la présence de professionnelles et professionnels de l'industrie de la musique en provenance des quatre coins de la planète.

Citation

« Mundial Montréal et M pour Montréal sont 2 événements novateurs qui célèbrent à la fois la diversité et la relève musicale québécoise. Ils contribuent à la diffusion de notre culture ainsi que de ses artistes, et permettent aux professionnelles et aux professionnels de l'industrie musicale de se rencontrer pour faire biller nos talents québécois au-delà de nos frontières. J'invite les Québécoises et les Québécois à participer nombreux aux concerts qui donnent lieu à de belles découvertes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde une aide de 60 000 $ à Mundial Montréal et de 85 000 $ à M pour Montréal par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie 50 000 $ à M pour Montréal ainsi que 50 000 $ à Mundial Montréal dans le cadre du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation .

