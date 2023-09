Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 20 000 $ au Lumifest : arts numériques et bouffe de rue

QUÉBEC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 20 000 $ au Lumifest : arts numériques et bouffe de rue, qui a lieu à Longueuil jusqu'au 30 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Lumifest : arts numériques et bouffe de rue promet aux visiteurs une expérience des plus uniques. Avec des installations interactives, des spectacles avec réalité augmentée, des prestations musicales et des haltes gourmandes, ce rendez-vous ravira le grand public.

Citations :

« Le festival Lumifest : arts numériques et bouffe de rue convie la population à découvrir le talent de nos artistes et restaurateurs au cours d'activités toutes aussi éclatées et surprenantes les unes que les autres. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous qui contribue au tourisme culturel de notre destination et qui favorise le rayonnement de notre industrie événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne cet événement. Le Lumifest fait partie des rendez-vous qui font la renommée de la circonscription de Marie-Victorin, qui vitalisent son économie et qui rassemblent chaque année de nombreux visiteurs venus de partout. C'est un événement spectaculaire où se jumellent culture et patrimoine, à travers une programmation relevée et haute en couleur. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

