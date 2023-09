Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 20 000 $ à Canneberge en fête

QUÉBEC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 20 000 $ à Canneberge en fête, qui a lieu à Saint-Louis-de-Blandford jusqu'au 15 octobre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Plusieurs activités sont présentées à l'occasion de Canneberge en fête. Ainsi, visite d'une cannebergière, dégustations et interprétation sont au menu pour les visiteurs. Des transformateurs seront également sur place pour partager avec enthousiasme leur passion pour la canneberge et faire connaître leurs produits.

Citations :

« L'événement Canneberge en fête accueille des visiteurs désireux d'en connaître davantage sur la récolte, les propriétés et les produits dérivés de ce fruit que l'on retrouve sur nos tables depuis toujours. Cet événement contribue au rayonnement du Centre-du-Québec à titre de destination touristique. Voilà une belle occasion d'encourager des entreprises de chez nous et de tirer plaisir de la saison automnale qui s'installe! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Il s'agit réellement d'un magnifique événement et je me réjouis du soutien que le gouvernement apporte à Canneberge en fête, qui accueille des visiteurs de partout. Ce rendez-vous agroalimentaire contribue à faire connaître le travail de producteurs et de transformateurs locaux et favorise le dynamisme économique de la région. Il faut savoir que les recettes en provenance du marché de la canneberge au Québec atteignent les 84,4 millions de dollars. C'est majeur! Et 78 % des producteurs de canneberges se trouvent au Centre-du-Québec. Une industrie qui génère 2 200 emplois directs et indirects à temps plein. Ce secteur mérite d'être découvert de belle façon et, tant qu'à visiter notre belle région, j'invite les participantes et les participants à prolonger leur séjour en se laissant charmer par les nombreux attraits touristiques. »

Éric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

