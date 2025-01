Festival sportif de VSP : Un événement unique pour les jeunes athlètes de l'arrondissement

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est fier d'annoncer la tenue de son Festival sportif annuel, qui se déroulera le samedi 15 février prochain. Près de 900 enfants âgés de 6 à 12 ans prendront part aux compétitions tout en s'amusant dans une ambiance familiale et divertissante. Une quinzaine de disciplines sportives telles que le patinage de vitesse, le handball, le soccer, le karaté et la natation seront présentées dans diverses installations du territoire.

Affiche du Festival sportif de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Le Festival sportif de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est une occasion unique de rassembler la jeunesse autour des valeurs de l'activité physique et du bien-être. Nous invitons les résidentes et résidents de VSP à venir nombreuses et nombreux pour célébrer ensemble la pratique sportive et encourager nos jeunes athlètes! », souligne la mairesse d'arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde.

Pour certaines disciplines, les jeunes se qualifiant à l'issue de ces rencontres sportives représenteront l'arrondissement aux Jeux de Montréal, du 2 au 6 avril 2025.

De l'action sur les sites de compétition

Les jeunes pourront s'amuser sur les sites de compétition. Plusieurs surprises les attendent : collations gratuites, objets promotionnels aux couleurs du Festival sportif offerts à tous les participantes et participants, animations sur les sites (amuseurs publics, maquillage, zone réflexe, vélo-smoothie, cabine photo), remises de médailles, présence de la mascotte Frimousse et plus encore!

Consultez l'horaire des compétitions dans la programmation en ligne sur le site Web de l'arrondissement.

Merci à nos partenaires!

La tenue du Festival sportif de l'arrondissement est possible grâce à la participation de plusieurs organismes partenaires de l'arrondissement, de bénévoles et d'entraîneur(e)s.

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]