Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer : Le gouvernement du Québec octroie 400 000 $ au Centre d'études sur les médias

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 400 000 $ sur deux ans au Centre d'études sur les médias (CEM), montant qui comprend une bonification annuelle de 50 000 $.

Le CEM est un lieu de recherche sur les médias et un agent de concertation entre les entreprises de communication, les milieux gouvernementaux et universitaires. En tant qu'acteur de premier plan dans le domaine, il alimente la réflexion sur les nombreux changements ayant cours dans le secteur des médias par ses recherches et ses publications reconnues.

Les sommes octroyées par le gouvernement du Québec permettent au CEM de réaliser ses activités de recherche, de diffusion, de veille informationnelle et de relations avec les partenaires dans le domaine des médias, contribuant ainsi au développement des connaissances et de l'expertise en matière de médias et d'information au Québec.

Citations

« Nos médias traversent en ce moment une grande période de turbulences et de changements. Avec la montée de la désinformation, le virage numérique et l'effritement de la confiance du public, nous devons nous doter de données fiables pour mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels les médias d'information font face. C'est essentiel si on veut appuyer ces acteurs vitaux pour notre démocratie. Je suis donc très fier de soutenir le Centre d'études sur les médias, une référence dans le développement des connaissances en matière de médias d'information au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La présence de tiers indépendants comme le Centre d'études sur les médias pour colliger les informations accessibles et pour mener des recherches est cruciale pour une prise de décisions éclairées tant pour l'industrie que pour les instances politiques. Le Centre travaille par ailleurs dans une approche de données ouvertes, de transfert et de mobilisation des connaissances avec les différentes composantes de l'écosystème médiatique. »

Alain Saulnier, président du conseil d'administration du Centre d'études sur les médias et professeur honoraire, Université de Montréal.

Faits saillants

Le gouvernement du Québec offre un soutien financier au CEM depuis 1994.

Le CEM compte quatre partenaires universitaires au Québec, soit l'Université Laval , HEC Montréal, l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal.

