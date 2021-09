Festival des insectes : le plus beau coléoptère du monde

QUÉBEC, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les 18 et 19 septembre prochains, 10 000 spécimens naturalisés et vivants envahiront l'Aquarium du Québec pour une nouvelle édition automnale du Festival des insectes, présenté en collaboration avec la Bibitte Mobile. Nouveauté cette année, une collection très rare de coléoptères exotiques mettant en vedette le Phalacrognathus muelleri, l'un des plus beaux coléoptères du monde.