FESTEN, LA PREMIÈRE PRODUCTION DES FINISSANT.E.S DU CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE DE MONTRÉAL DE LA SAISON 2023-2024

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Les finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM) feront leur entrée en scène sur les planches du Théâtre Rouge pour la première production de leur parcours : Festen. Dans une mise en scène de Solène Paré, la pièce sera présentée du 20 au 28 octobre prochain.

Solène Paré, metteuse en scène (Groupe CNW/Conservatoire d'art dramatique de Montréal)

Festen est une adaptation du film de Thomas Vinterberg et de Mogens Rukov par Bo Hr. Jansen. On y raconte l'histoire de Christian Klingenfelt, un restaurateur célèbre, qui revient sur les terres familiales à l'occasion d'une fête donnée en l'honneur des soixante ans de son père. La grande demeure bourgeoise des Klingenfelt abrite un douloureux secret. Dès le début des festivités, Christian expose les assises violentes de sa décadente famille fortunée. Confrontations, vengeance et transformations en résulteront...

Avec son ton cru, la pièce aborde les inégalités sociales à partir des expériences intimes de personnages décomplexés ; « Avec Festen, Vinterberg et Rukov mettent habilement en tension l'intégrité d'un individu et l'ordre social » explique la metteuse en scène, Solène Paré. « En mettant en scène cette pièce, je souhaite ouvrir une réflexion sur la force du nombre et les instincts qu'elle éveille, car si le groupe a besoin de l'individu pour remettre en question ses pratiques, il ne semble jamais y avoir de bon moment pour qu'une révolution advienne. »

Festen rassemble le talent des dix finissant.e.s du CADM. Venez découvrir les nouveaux interprètes du Conservatoire d'art dramatique de Montréal : Neil Elias Abdelwahab, Romy Bédard, Jonathan Buaron, Jonathan Daniel, Fabian-Andoni Gallegos, Laurence Latreille, Kiamika Mouscardy-Plamondon, Audrey Price, Justine Ravat et Léonard Turgeron.

Cette production est rendue possible grâce au travail important de Félix-Antoine Gauthier à l'assistance à la mise en scène, de Christophe St-Denis à la conception sonore, de Chantal Labonté à la conception des éclairages et de Oleksandra Lykova à la conception des costumes et des décors.

DATES

20 au 28 octobre | 19h30

à l'exception du

21 et du 28 octobre | 15h30

LIEU

Théâtre Rouge du Conservatoire

4750, avenue Henri-Julien

Montréal

BILLETTERIE

18 $ adulte | 14 $ aîné | 10 $ étudiant

Billetterie en ligne : cmadq.quebec/billetmontreal

Renseignements : 514 873-4283 poste 313

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

SOURCE Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Renseignements: Charlotte Biddle Bocan, Conservatoire d'art dramatique de Montréal, charlot[email protected], 514 873-4031, poste 312