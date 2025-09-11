Fermetures partielles de nuit du pont Pierre-Laporte en direction nord dès le 14 septembre

QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les entraves partielles de nuit en direction de Lévis seront levées dès le 12 septembre au matin. Les fermetures partielles de nuit en direction de Québec seront devancées au 14 septembre au soir et se poursuivront jusqu'au 26 septembre au matin.

Gestion de la circulation

Phase 1 : direction sud (Lévis) -- une seule voie disponible

Du jeudi 11 septembre, à 22 h, au vendredi 12 septembre, à 5 h.



Phase 2 : direction nord (Québec) -- une seule voie disponible

Du dimanche 14 septembre, à 22 h, au lundi 15 septembre, à 5 h. Du lundi 15 septembre au jeudi 18 septembre, chaque fois de 21 h à 5 h le lendemain. Du dimanche 21 septembre, à 22 h, au lundi 22 septembre, à 5 h. Du lundi 22 septembre au jeudi 25 septembre, de 21 h à 5 h le lendemain.



À noter que la sortie no 132 (route 136, boulevard Champlain) de l'autoroute 73 en direction nord, devra être fermée, à certains moments pendant les travaux, en fonction des besoins et de l'avancement.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Les usagers de la route sont invités à prévoir plus de temps pour passer d'une rive à l'autre et à emprunter le pont de Québec lorsque possible. Le Ministère rappelle que l'interdiction de circuler sur le pont de Québec pour les camions demeure en vigueur .

Ces opérations pourraient être annulées ou reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

