Fermetures intermittentes du pont-jetée LaSalle

KINGSTON, le 16 oct. 2019 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes, les cyclistes et les piétons que le pont-jetée LaSalle sera fermé de façon intermittente pour des travaux d'inspection et d'entretien durant les périodes suivantes :

le jeudi 17 octobre, de minuit à 6 h;

le vendredi 18 octobre, de minuit à 6 h.

Le pont sera en position levée pendant des périodes d'au plus 30 minutes. Il sera redescendu après chaque période afin de permettre le passage à tous les usagers.

En cas de mauvais temps, l'horaire sera reporté d'une journée.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

