ROLPHTON, ON, le 22 mai 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura des fermetures intermittentes du pont des Joachims aux fins de travaux de réparation pendant la période suivante :

du mercredi 29 mai au samedi 10 août

Durant cette période, entre 7 h et 19 h, le pont sera fermé de façon intermittente pendant 15 minutes et sera rouvert pendant 5 minutes pour laisser les véhicules circuler. Entre 19 h et 7 h, le pont sera fermé de façon intermittente pendant 55 minutes et sera rouvert pendant 5 minutes pour laisser les véhicules circuler.

Des feux de circulation temporaires seront installés pour diriger la circulation. Les automobilistes, les cyclistes et les piétons peuvent s'attendre à des retards.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

