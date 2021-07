LOCKPORT, MB, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'ils doivent s'attendre à de possibles retards et fermetures de voie en alternance sur le pont de l'écluse et du barrage St. Andrews pour des travaux de remplacement du tablier pendant la période suivante :

du 3 août 2021 au 30 novembre 2022.

Durant cette période, une voie sera fermée et une voie restera ouverte pour permettre la circulation en alternance. Des feux de circulation ou des signaleurs seront sur place pour diriger la circulation. Les automobilistes doivent s'attendre à des retards. Les fermetures complètes du pont seront réduites au minimum et se feront en dehors des heures de pointe, dans la mesure du possible.

Le pont restera ouvert aux cyclistes et aux piétons pendant cette période, et la circulation maritime ne sera pas perturbée.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils circulent sur le pont et les remercie de leur patience.

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/pdb-bdd/standrews-fra.html ; [email protected]

