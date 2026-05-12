À Sainte-Marthe-sur-le-Lac - Remplacement d'un ponceau sous l'autoroute 640, en direction ouest, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

LAVAL, QC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 640, en direction ouest, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, sera fermée à la circulation à compter du 19 mai 2026, pour une durée d'environ 10 semaines. Cette fermeture est nécessaire dans le cadre des travaux de remplacement d'un ponceau, qui permet au ruisseau Perrier de passer sous l'autoroute.

Entrave et gestion de la circulation

Fermeture complète de l'autoroute 640 en direction ouest, entre le boulevard des Pins, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et la rue Caron, à Saint-Joseph-du-Lac ; La circulation sera déviée sur la chaussée opposée, laissant une voie par direction . La limite de vitesse sera réduite à 70 km/h, dans les deux directions, dans la zone de travaux lors du maintien de la circulation à contresens.



Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]