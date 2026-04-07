Fermetures dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 520 du 10 au 13 avril 2026

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à aviser les usagers de la route de fermetures à venir dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 520, du 10 au 13 avril 2026. Ces fermetures sont requises dans le cadre des travaux de reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 (de la Côte-de-Liesse) au-dessus de l'autoroute 13 (Chomedey). Une fermeture partielle de longue durée est également à prévoir sur l'autoroute 520, toujours en direction est.

Entraves et gestion de la circulation

De vendredi 20 h à samedi 1 h du matin

Fermeture de l'A-520 EST entre la sortie n o 4 (A-13 / Laval / Lachine / Montée de Liesse) et l'entrée en provenance de l'A-13 NORD Par la suite, une voie sur deux sera retranchée à la hauteur de l'autoroute 13, jusqu'au 17 avril, à 22 h. Des épisodes de congestion sont possibles. Une fermeture similaire est prévue dans l'autre direction. Les dates seront précisées dès confirmation.

4 (A-13 / Laval / Lachine / Montée de Liesse) et l'entrée en provenance de l'A-13 NORD

De samedi 1 h du matin à lundi 5 h

Fermeture de la voie de desserte de l'autoroute 520 (chemin de la Côte-de-Liesse) en direction est entre l'entrée vers l'A-13 SUD et la bretelle en provenance de l'A-13 NORD

Fermeture de la bretelle de l'A-13 SUD vers l'A-520 EST

Fermeture de la bretelle de l'A-520 EST vers l'A-13 NORD

Fermeture de la 23e Avenue en direction nord, entre la rue Louis-A. Amos et le chemin de la Côte-de-Liesse en direction est

Les détours seront balisés par une signalisation temporaire.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être reportées.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724