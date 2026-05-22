Réfection d'un ponceau à la hauteur du ruisseau Vide-Sac à Lachute - Fermeture complète de l'autoroute 50 du 25 au 29 mai

SAINT-JÉRÔME, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 50 (Guy-Lafleur) sera fermée complètement dans les deux directions, entre la route 329 (chemin Félix-Touchette) à Lachute et la route 148 (Arthur-Sauvé) à Mirabel. Cette entrave, qui sera en place du 25 mai à 10 h au 29 mai à midi, est requise afin d'effectuer le remplacement d'un ponceau situé sous l'autoroute.

Entrave et gestion de la circulation

Fermeture complète de l'autoroute 50 (Guy-Lafleur), dans les deux directions, entre la route 329 (chemin Félix-Touchette) et la route 148 (Arthur-Sauvé), du 25 mai à 10 h au 29 mai à midi; Détour via les routes 329 (chemin Félix-Touchette), 158 (Sir-Wilfrid-Laurier) et 148 (Arthur-Sauvé).

Fermeture de la bretelle menant de l'avenue Bethany, à Lachute, à l'autoroute 50, en direction est.

Fermeture de la bretelle menant de la route 148 (Arthur-Sauvé), à Mirabel, à l'autoroute 50, en direction ouest.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]