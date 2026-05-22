Pont de Québec - Fermetures complètes à venir les soirs et les nuits du 24 au 28 mai

LÉVIS, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des fermetures du pont de Québec sont prévues les soirs et les nuits du 24 au 28 mai prochains. Ces entraves sont requises afin de permettre au propriétaire de la structure du pont, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), d'installer des échafaudages en prévision de travaux de nettoyage et de peinture.

Entraves et gestion de la circulation

Fermeture complète du pont, dans les deux directions, du dimanche au jeudi , chaque fois de 21 h à 5 h 30 le lendemain matin*.

, chaque fois de 21 h à 5 h 30 le lendemain matin*. Le trottoir restera ouvert pour les piétons et les cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes. En direction de Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection des rues de la Mission et de la Presqu'île). En direction de Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis.



Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

*Les heures de fermeture pourraient être retardées, mais jamais devancées.

Il est également à noter que les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Lien connexe

Carte interactive des entraves | Québec 511

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]