Route 363, au-dessus de l'A-40, à Deschambault-Grondines - Travaux de réfection du pont dès le 1er juin

QUÉBEC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réfection du pont situé sur la route 363, au-dessus de l'A-40 (Félix-Leclerc), à Deschambault-Grondines, seront réalisés à compter du 1er juin. Ceux-ci s'échelonneront jusqu'à la fin octobre et entraîneront des entraves à la circulation. Ces travaux visent à maintenir la sécurité des usagers de la route et à prolonger la durée de vie de la structure.

Entraves et gestion de la circulation

Route 363, au-dessus de l'A-40

Circulation en alternance, une direction à la fois, à l'aide de feux de circulation; Au besoin, des signaleurs routiers pourraient être présents aux heures de pointes;

La vitesse sera abaissée à 30 km/h dans la zone de travaux afin de permettre la circulation sécuritaire des cyclistes.

Autoroute 40, dans les deux directions, à la hauteur de la route 363

Fermetures d'une voie sur deux;

Fermetures complètes de bretelles d'accès et de sortie; les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire;

Fermeture complète de l'autoroute de courte durée, la nuit, uniquement si requis pour certaines interventions.

La vitesse sera abaissée à 90 km/h dans la zone de travaux.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724