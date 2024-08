ROLPHTON, ON, le 20 août 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers de fermetures complètes du pont des Joachims aux fins de travaux de réparation et de pavage pendant les périodes suivantes :

le lundi 26 août et le mardi 27 août, de 21 h à 4 h, chaque nuit

le mercredi 28 août et le jeudi 29 août, de 7 h à 17 h

Durant ces périodes, le pont sera complètement fermé aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes. Cependant, les véhicules d'urgence pourront traverser le pont pendant les fermetures. Le pont pourrait rouvrir plus tôt selon la nature des travaux.

