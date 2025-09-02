QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et son mandataire en permis et immatriculation l'Unité Domrémy des Sources informent la population que le point de service de Val-des-Sources, situé au 530, rue Chassé, sera temporairement fermé du 9 septembre au 7 octobre prochains, en raison de circonstances ponctuelles affectant les ressources humaines disponibles.

Pendant cette période, la SAAQ invite sa clientèle à privilégier l'utilisation de SAAQclic, une plateforme en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permettant d'effectuer rapidement et en toute autonomie une vaste gamme de transactions.

Pour les personnes souhaitant obtenir des services en personne, les points de service les plus proches sont les suivants :

Mandataire - Commission des loisirs de Richmond inc.

inc. Mandataire - Municipalité de Weedon

Centre de services - Victoriaville

Centre de services - Drummondville

Nous vous recommandons fortement de prendre rendez-vous avant de vous présenter à l'un de ces établissements pour éviter l'attente additionnelle.

La SAAQ et l'Unité Domrémy des Sources sont conscientes des inconvénients que cette fermeture temporaire peut occasionner et remercient la population pour sa compréhension et sa collaboration.

