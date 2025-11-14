Fermeture temporaire des ponts enjambant les rivières Gens de Terre et Serpent dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau

GATINEAU, QC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il procédera, dans la semaine du 17 novembre 2025, à la fermeture temporaire du pont R0752-02 qui enjambe la rivière Gens de Terre et que la circulation y sera interdite pendant les travaux de réfection. Ce pont est situé au kilomètre 17 du chemin Lépine-Clova dans la réserve faunique La Vérendrye, sur les terres du domaine de l'État de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-la-Gatineau.

Le Ministère procédera de plus dans les prochaines semaines à la fermeture temporaire du pont R0752-01 qui enjambe la rivière Serpent au kilomètre 12 du chemin Lépine-Clova, cinq kilomètres en amont du pont de la rivière Gens de Terre. La circulation y sera aussi interdite pendant les travaux de réfection.

Durant la durée prévue des travaux, soit environ un mois, deux voies de contournement sont possibles : une par le chemin Landron, en Outaouais (voir le chemin 2 sur la carte), et une par le chemin du Baskatong, accessible par la montée Leblanc située à Ferme-Neuve, dans les Laurentides (voir le chemin 1 sur la carte). Il s'agit de détours d'environ 115 kilomètres chacun.

De l'affichage sera installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture des ponts. Le Ministère invite les personnes qui souhaitent utiliser les chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Localisation de la fermeture

Pont R0752-02 enjambant la rivière Gens de Terre sur le chemin Lépine-Clova, dans la réserve faunique La Vérendrye

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau

Longitude : -76° 07' 02''

Latitude : 46° 55' 12''

Période de fermeture prévue : environ un mois à partir de la semaine du 17 novembre 2025

Pont R0752-01 enjambant la rivière Serpent sur le chemin Lépine-Clova, dans la réserve faunique La Vérendrye

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau

Longitude : 46° 52' 35'' N

Latitude : 76° 07' 27'' O

Période de fermeture prévue : quelques jours en décembre 2025

En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements concernant la fermeture du chemin et l'état des accès forestiers, les citoyens et citoyennes peuvent communiquer avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts au 819 449-3333, poste 708717.

