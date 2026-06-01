Fermeture temporaire de la voie de circulation du barrage Sartigan

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Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

01 juin, 2026, 10:00 ET

SAINT-GEORGES, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs tient à informer la population que la voie de circulation automobile du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée le lundi 8 juin 2026 de 13 h à 17 h, du mardi 9 juin au jeudi 11 juin 2026 de 8 h à 17 h, et le vendredi 12 juin 2026 de 8 h à 12 h.

Cette fermeture temporaire est nécessaire pour effectuer des activités d'auscultation, requises par la Loi sur la sécurité des barrages. Ces activités consistent à suivre en temps réel le comportement de l'ouvrage, qui est soumis à diverses contraintes extérieures.

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