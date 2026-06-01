Fermeture temporaire de la voie de circulation du barrage Sartigan
Nouvelles fournies parMinistère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
01 juin, 2026, 10:00 ET
SAINT-GEORGES, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs tient à informer la population que la voie de circulation automobile du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée le lundi 8 juin 2026 de 13 h à 17 h, du mardi 9 juin au jeudi 11 juin 2026 de 8 h à 17 h, et le vendredi 12 juin 2026 de 8 h à 12 h.
Cette fermeture temporaire est nécessaire pour effectuer des activités d'auscultation, requises par la Loi sur la sécurité des barrages. Ces activités consistent à suivre en temps réel le comportement de l'ouvrage, qui est soumis à diverses contraintes extérieures.
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Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Tél. : 418 521-3991
SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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